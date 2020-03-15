بعد عرض الحلقة ٤١.. مسلسل ختم النمر يتصدر تريند جوجل

تصدر مسلسل "ختم النمر" الحلقه ٤١ قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد بعد عرضها مساء أمس عبر قناة dmc دراما.



شهدت الحلقة ٤١ من مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسني، أحداث مثيرة جذبت الجمهور مما جعلت الحلقة تحقق مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.



مسلسل ختم النمر يتصدر ترند جوجل



ويعتبر مسلسل"ختم النمر" أول بطولة مطلقة للنجم أحمد صلاح حسني، الذي اثبت موهبته الفريدة في وقت قصير من دخوله الفن.



مسلسل ختم النمر، أستطاع أن يحقق صدي كبير لدى الجمهور المصري، حيث انه جعل العائله تعود تتجمع من جديد لمتابعة أحدثه عبر شاشة التلفزيون، كما أنه من المسلسلات التي تناقش القضايا المهمة في المجتمع المصري.



يشار إلي أن فريق عمل مسلسل ختم النمر، كان انهي تصوير آخر مشاهد المسلسل يوم الثلاثاء 11 مارس 2020 ، حيث تضم أحداث 45 حلقة، ويتم بث المسلسل على شاشة قناة ON E من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع الساعة 7:30 مساءً، ويعاد البث من الأحد إلى الخميس الساعة 1 صباحًا و 12 ظهرًا.