النيابة تصرح بدفن شاب البدرشين عقب تعرضه لصعق كهربائي

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثمان الشاب "أحمد. ع" ، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل مخبز بلدي بقرية أبو صير بالبدرشين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل مخبز بلدي، بقرية أبو صير، بنطاق المركز.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكشفت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتوفى يدعى "أحمد. ع"، مقيم بنطاق المركز، ولقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل المخبز.





وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة





وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن ناحيتها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



