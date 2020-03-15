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عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 11:49 ص
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كريم وزيري
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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس ( كوفيد 19 ) المعروف باسم كورونا المستجد.
يأتى ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للإستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.
واستمع الفريق محمد فريد، إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد 19).
واحتفظت إدارة التعيينات، باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الإحتياطى الواحد يكفي لقوة (20 ألف) فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.
كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتى الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على المستويات كافة.
كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة، بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لإستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك بإستغلال (24) عربة إطفاء بطاقة (12) طن للعربة بجميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانى، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس ( كوفيد 19 )، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياة اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.
واستمع رئيس الأركان، إلى شرح توضيحى للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التى قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة أثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التى يتم إتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة.
كما تم دراسة المواد والمحاليل المستخدمة التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وتضمن العرض إمتلاك إدارة الحرب الكيميائية إمكانية التحليل الفيرولوجى للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية بإستخدام أجهزة (PCR)، كما تم تدبير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التى تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.
وأشاد الفريق محمد فريد، بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة المكلفين بهذه المهمة، معربًا عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة فى مواجهة الأزمات.
وتواصل القوات المسلحة، مع كل أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.
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