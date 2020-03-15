عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس ( كوفيد 19 ) المعروف باسم كورونا المستجد.

يأتى ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للإستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.

واحتفظت إدارة التعيينات، باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الإحتياطى الواحد يكفي لقوة (20 ألف) فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.

واحتفظت إدارة التعيينات، باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية الإحتياطى الواحد يكفي لقوة (20 ألف) فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.

واستمع الفريق محمد فريد، إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد 19).

واستمع الفريق محمد فريد، إلى عرض تفصيلى للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة لمجابهة فيروس (كوفيد 19).

كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتى الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحى والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على المستويات كافة.





كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة، بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لإستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك بإستغلال (24) عربة إطفاء بطاقة (12) طن للعربة بجميع الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وتطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانى، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس ( كوفيد 19 )، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياة اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.



