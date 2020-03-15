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4 أندية تتنافس على بيلينجهام

الأحد 15/مارس/2020 - 11:47 ص
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بيلينجهام
بيلينجهام
عبد القادر عرابي
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يشتد الصراع بين كبار كرة القدم الأوروبية حالياً، حول ضم الموهبة الإنجليزية "جودي بيلينجهام" نجم فريق بيرمنجهام سيتي الإنجليزي في فترة الإتتقالات الصيفية القادمة.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وافقت على دفع مبلغ يقارب 15 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الصغير.

 

وكان بوروسيا دورتموند هو أول من اهتم بضم صاحب الـ16 عاماً، بعد أن تواصل مع والده "مارك بيلينجهام" في ديسمبر الماضي، ووافق على طلباته المادية.

 

كما دخل مانشستر يونايتد في سباق ضم اللاعب بعد ذلك في يناير الماضي ووافق على جميع المطالب المادية الخاصة بالصفقة.

 

ومع دخول ناديي تشيلسي وبايرن ميونخ، سيصح القرار في يد اللاعب فقط، لإختيار الوجهة التي سيذهب إليها في الصيف.

 

ووافقت تلك الأندية على مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات قد تصل لـ15 مليون جنيه أخرى.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد بيلينجهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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