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عاجل.. هبوط أرضي أعلى طريق السويس

الأحد 15/مارس/2020 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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ظهر هبوط أرضي أعلى طريق السويس الكليو 61 القادم من القاهرة اتجاه الأقاليم، وتم عمل تحويلة من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم.

على الفور أمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.

وفي سياق أخر يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع بشأن التحديات التي واجهت عددًا من الجهات في موجة الطقس السيئ.

كانت هئية الأرصاد قد حذرت في وقت سابق من حالة الطقس نهارا؛ حيث يسود البلاد شبورة كثيفة تصل حد الضباب، مما دفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بتقديم مجموعة من النصائح للقيادة بأمان في الشبورة وحفاظا على سلامة السائقين:
 
- لا داعي للسفر في الشبورة ويمكنك تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

-يجب عليك استعمل مساحات المطر.

-يمكنك استخدم ألة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- تجنب التوقف في منطقة تواجد الشبورة.

- في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

- يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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