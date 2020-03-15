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تصرف غريب من فيفي عبده بعد ارتداءها الكمامة داخل الطائرة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها مقطع فيديو جديد عبر موقع تبادل الفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهرت فيه وبجانبها الفنانة فيفي عبده وهي ترتدي الكمامة.

وفاجأت فيفي عبده الجميع داخل الطائرة بخلعها للكمامة وعلقت قائلة: قبل ما أحط اليشمك ده كورونا خمسة مكرونا"، فيما علقت غادة على هذا الفيديو بكلمة أنضف قلب في الدنيا وبمليون راجل.

جدير بالذكر أن فيفي عبده، كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎.
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