آسر ياسين: "محددتش اسم مولودي الثالث.. وكان نفسي في بنت"

أعلن الفنان آسر ياسين منذ أيام قليلة عن قدوم طفله الثالث، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له برفقة زوجته بدت فيها وهي عليها علامات الحمل وكانا يرتديان تيشيرتات كتب عليها باللغة الإنجليزية "ثلاثة".



وكان آسر ياسين قد حل ضيفًا في برنامج "Theinsider"بالعربي، وكشف أنه حتى وإذا كان منشغلًا في التصوير سيتركه ليكون بجانب زوجته وقت ولادتها، ولا شيء سيمنعه عن تلك اللحظة.



وأوضح أنه كان متواجدًا وقت ولادة ابنيه طاهر وأمين، لذلك يجب أن يتواجد وقت ولادة طفله الثالث، الذي لم يختر له اسمًا حتى الآن.



وأكد أنه كان يتمنى أن يكون المولود القادم فتاة، لكنه لم يحزن لكونه صبيًا، ويحمد الله على كل شيء.



وفي سياق آخر يشارك آسر ياسين في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"بـ 100 وش"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،بطولة نيللي كريم، مصطفى منصور، آسر ياسين، لؤي عمران، شريف دسوقي،علا رشدي.