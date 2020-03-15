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مدرب النصر يطالب لاعبيه بالبقاء في منازلهم

الأحد 15/مارس/2020 - 11:38 ص
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النصر السعودي
النصر السعودي
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن روي فيتوريا مدرب النصر وجه رساله للاعبيه بعد تعليق النشاط الرياضي في المملكة.

 

وذكرت التقارير أن فيتوريا مدرب فريق النصر أوصى اللاعبين بالبقاء في منازلهم واتباع التعليمات.

 

كما ناشد فيتوريا لاعبيه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية كافة للحفاظ على صحتهم والالتزام بالبرنامج الغذائي واللياقي إلى حين العودة مرة أخرى إلى التدريبات.

 

وأصدرت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية قرارا بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا.

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