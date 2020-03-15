رجائي عطية يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي بـ"المحامين"

أدلى المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، بصوته في انتخابات النقابة، من مقر لجنته في محكمة عابدين.





وقال "عطية" في كلمته: أعزائي الزميلات والزملاء.. أنتم اليوم أمام الصندوق لا رقيب عليك إلا ضميرك الذي لا يستطيع أحد أن يشتريه.





وأضاف: "اعط صوتك إلى من تقدر أنه يحمل الأمانة لمصلحة المحاماة والنقابة بلا مآرب أو أغراض".





واختتم: "اختيار كل منا مردود إلينا.. إن أفلحنا فقد عم الفلاح للنقابة والمحاماة".





وفتح باب التصويت بانتخابات المحامين 2020 على مجلس النقابة العامة، من خلال اللجان المشرفة على الانتخابات من النيابة الإدارية، وذلك فى 467 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائى كامل.





ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.





يشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، عن أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.





وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.



