إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس بسبب كورونا

قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس في إجراء احتياطي ضد فيروس كورونا.

وقد سجلت وزارة الصحة في فلسطين، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 31 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخص.