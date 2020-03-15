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مهزلة فنية.. ساندي تعلق على انتشار أغاني المهرجانات

الأحد 15/مارس/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قالت الفنانة ساندى، أن المهرجانات مهزلة فنية ويجب اتخاذ الإجراءات لوقف هذا النوع من الأغاني الذي يهدم صناعة الأعمال الفنية التي يقدمها النجوم الكبار في مصر.

وأضافت ساند خلال تصريحات لها، أن أغاني المهرجانات ليس هادفة لذلك تهدد صناعة الأغنية الهادفة والطرب الأصيل، مشيراً بأن أغاني المهرجانات مهزلة، مطالبة بضرورة إيجاد حل جذري لإيقاف هذا اللون الغنائي الذي طغى على الساحة الفنية.


يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة ساندى السينمائية فيلم "عيش حياتك" مع النجم سامح حسين، والذي تم عرضه في العام الماضي وحقق إيرادات عالية.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

يذكر أن ساندى، تعتبر من أشهر المطربات في مصر، حيث أنها قدمت العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.
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