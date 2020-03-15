فان دايك: شيء واحد يدمرني

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول حزنه الشديد إذا فاز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي في غياب جماهيره بسبب فيروس كورونا.

وقال فان دايك لصحيفة "ميرور" البريطانية: "سأكون محطمًا من أجل الجماهير، إذا فزنا باللقب في ملعب خالٍ من الجماهير في آنفيلد.. هو صدمة كبيرة لأن لا أحد يريد لعب مباريات دون جمهور ".

وأضاف: "حتى يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخطي هذه المرحلة، علينا فقط أن نتعامل مع الأمر.. لكن إلى أن يحدث ذلك، سنعمل بالتأكيد من أجل جلب اللقب للجمهور.. علينا جميعًا أن نكون عاقلين ونراعي المصلحة العامة.. إذا أصدرت السلطات هذا القرار باللعب دون جمهور علينا تقبله والتعامل معه".