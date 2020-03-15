Advertisements
Advertisements
Advertisements

التضامن: تعاملنا مع 1000 حالة بلا مأوى خلال الطقس السيئ

الأحد 15/مارس/2020 - 11:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور علاء عبدالعاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بكل من لا مأوى لهم في مصر، وتوفير مكان لهم، موضحا أنهم كثفوا عملهم خلال موجة الطقس السيىء لحماية من بلا مأوى من كبار السن والأطفال.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن وزيرة التضامن وجهت أن يكون العمل على مدار الساعة خلال هذه الموجة، حيث تم التعامل مع 1000 حالة بلا مأوى ما بين كبار وأطفال، وتقديم خدمات لهم.

وأضاف معاون وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك حالات تم دمجها في أسرها، وحالات أخرى تم توفير مسكن لها، وأخرون تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، موضحا أنه تم فتح 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لمساعدة المتضررين من موجة الطقس السيىء.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المتضررين من الطقس الطقس السي أزمة الطقس أخبار مصر

أخبار تهمك

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ ساعة و نصف

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ ساعة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 8 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 12 ساعة

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على "ضحية" يوفنتوس

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 9 ساعات

فان دايك: شيء واحد يدمرني

منذ أقل من نصف ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ 10 دقائق

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: شفط 80% من مياه الأمطار والحياة عادت لطبيعتها

وزيرة التضامن: القرى الفقيرة والعشوائيات الأكثر تضررا من الطقس

محافظ الفيوم: المصريون هم الأبطال الحقيقيون في أزمة الطقس

محافظ السويس: غطاسين مع فرق الحماية لإنقاذ السيارات الغارقة

وزيرة التضامن: خسائر الطقس المضطرب أقل مما توقعنا

وزير الزراعة: وفرنا المعدات بالمجان للفلاح لمواجهة الطقس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

10:27 ص

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status