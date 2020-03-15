راغب علامة يدعم حملة "خليك بالبيت" لمواجهة الكورونا

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن تضامنه التام مع الحملة الإعلامية "خليك بالبيت" والتي ساهمت في نشرها الإعلامية اللبنانية باتريسيا هاشم وذلك بهدف التصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ونشر علامة مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضح من خلاله دعمه للحملة مطالبًا جمهوره بالتزام المنازل حرصًا على السلامة العامة من فيروس كورونا وأوضح إن العديد من الأعمال يمكن أن تتم داخل المنازل مثل الرياضة، الاستماع للأغاني أو متابعة الأفلام وغيرها من الأنشطة.



والجدير بالذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "كان غيرك أشطر" وهي من كلمات خالد المريخي،ألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.