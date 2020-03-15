مدير أمن القاهرة ورئيس جهاز بدر يفتتحان نقطة شرطة بالمدينة ​













افتتح اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، نقطة شرطة الإسكان الاقتصادى (صبحى حسين) بمدينة بدر التابعة لقسم شرطة مدينة بدر، وذلك وسط حضور عدد من القيادات الأمنية ومسئولى جهاز مدينة بدر.





وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن نقطة الشرطة مقامة على مساحة (ألفى م2)، ومكونة من دور مسطح، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالأثاث، وتجهيز المكاتب الإدارية بها.





وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم إنشاء النقطة لخدمة قاطنى منطقة الإسكان الاقتصادى والمنطقة الصناعية والأحياء المجاورة لها أمنياً، بجانب دورها فى حفظ الأمن، كما تم تزويدها بأحدث التقنيات الأمنية.





وذكر المهندس عمار مندور، أن مديرية أمن القاهرة دعمت نقطة الشرطة بمجموعة مكونة من ضابط وأمناء وأفراد شرطة، لتوفير الخدمات الأمنية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، والمواطنين بالأحياء المجاورة لها، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة من أجل سلامة المواطنين، والقضاء على الجريمة بجميع أشكالها.





من جانبهم قدَّم أهالى المنطقة الذين حضروا الافتتاح، الشكر للِّواء أشرف الجندى، والمهندس عمار مندور، على ما يولونه من اهتمام بالغ بسكان الحى باعتباره الأولى بالرعاية الأمنية والاهتمام ضمن خطة الدولة فى هذا الشأن.



