Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليبيا: الجيش لا يزال محافظًا على جميع تمركزاته في طرابلس

الأحد 15/مارس/2020 - 11:23 ص
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
Advertisements

عادت المعارك عادت بقوة في ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، وتواصلت في جبهات الهيرة، جنوبي طرابلس، وبوقرين جنوبي مصراتة، بحسب مصادر ليبية ميدانية.

                                                     

أشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إلى أنه لا يفصل الجيش عن وسط طرابلس إلا 2500 متر، ورجّح انتهاء معركة طرابلس بحلول رمضان القادم، وفقاً للتوقعات الأولية.

 

وفي تصريحات صحفية، لصحيفة البيان الإماراتية، قال المحجوب، إن الجيش الليبي لا يزال محافظًا على جميع تمركزاته في الأحياء الجنوبية للعاصمة، ولا يفصله عن وسط طرابلس إلا 2500 متر.

 

 ولفت المحجوب، إلى أن لدى القوات المسلحة، القدرة على حسم المعركة في الوقت الذي تحدده، لافتاً إلى أنها لا تزال محترمة لقرار الهدنة منذ بداية تنفيذه في 12 يناير الماضي، رغم الخروقات المتواصلة من قبل الميليشيات المدعومة بجحافل المرتزقة، الذين تم نقلهم من شمالي سوريا إلى طرابلس، وبالعسكريين الأتراك الذين أصبحوا جزءاً من الصراع الميداني.

 

وتابع المحجوب، أن الأيام الماضية، شهدت مواجهات عنيفة، تصدى خلالها الجيش الوطني للميليشيات الخارقة للهدنة، في عدد من المحاور، كما قام سلاح الجو بقصف مواقع تلك الميليشيات في مناسبات عدة

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس الجيش الليبي

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ ساعة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

أول صدام للأهلي بعد العودة من تأجيل الدوري

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 8 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على "ضحية" يوفنتوس

منذ ساعة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة لميليشيات طرابلس

الجيش الليبي يكشف عن وجود "قوات تركية " في صفوف مليشيات طرابلس

الجيش الوطني الليبي: نرصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية

الجيش الليبي يحبط محاولة هجوم للمليشيات على مدينة ترهونة

المحجوب: الجيش الليبي سيصعّد من عملياته العسكرية حتى السيطرة على طرابلس

المحجوب: يفصلنا عن قلب العاصمة الليبية 4 كيلومترات فقط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

10:57 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

10:27 ص

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status