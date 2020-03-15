Advertisements
Advertisements
Advertisements

راحة 48 ساعة في بيراميدز

الأحد 15/مارس/2020 - 11:23 ص
Advertisements
بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
Advertisements
قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد مباريات الدوري لمدة ١٥ يوما بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف الأنشطة كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يخوض فريق بيراميدز مباراة في الدوري غدا الاثنين، أمام نادي طنطا باستاد الدفاع الجوي، ولكن اتحاد الكرة قرر تجميد كافة الأنشطة حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو ما ألغى كل خطط الإعداد الخاصة بالفريق.

وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية على مدى يومي الأحد والاثنين، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته من جديد بداية من يوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، حتى تتضح الصورة بشأن موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

منذ ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على "ضحية" يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

أول صدام للأهلي بعد العودة من تأجيل الدوري

منذ أقل من ساعة

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

10:57 ص

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

10:27 ص

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status