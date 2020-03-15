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أنغام تتجاهل أزمة علاقتها بـ أحمد إبراهيم وتنشر فيديو من داخل الاستديو

الأحد 15/مارس/2020 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت الفنانة أنغام، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي بموقع تبدا الصور الشهير "إنستجرام"، فيديو لها أثناء تسجيلها إحدى أغنيات أعمالها القادمة، في الاستوديو الخاص بها، في تجاهل منها لأخبار انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ونذكر أن أحمد إبراهيم أثار حيرة جمهوره بعد نشر صورة لزوجته الأولى عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" يعبر من خلالها عن تقديره لها في اليوم العالمي للمرأة.

وتوقع الجميع انفصاله عن أنغام، ليثر حيرتهم بعد ذلك بمنشور له يتمنى فيه الخير لأنغام، ثم ينش صورة له وهو يقبل رأسها من حهته لم تعلق أنغام، على الأمر أو توضح هل بالفعل انفصلا أم لا.



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