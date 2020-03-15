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بعد يومين من خطوبته.. حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية (تفاصيل)

الأحد 15/مارس/2020 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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لم يمر سوى يومان على احتفال المطرب الشعبي حمو بيكا بخطوبته، إلا أنه كشف عن تعرضه لوعكة صحية، دون أن يعلن عن تفاصيل مرضه،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


شارك حمو بيكا متابعيه صورة له من داخل إحدى المستشفيات التي يرقد فيها، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل حالته الصحية، ولكن بدت يده في الصورة وهي معرضة للإصابة .

ومن ناحية أخرى، أعلن حمو بيكا عن خبر خطوبته يوم الخميس الماضي، حيث شارك محبيه صورة ليده عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها قائلًا، "محدش هيقولى ألف مبروك بيكا بيفرح" وانهالت عليه التعليقات متمنين له حياة سعيدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنًا مع قرار الذي أصدر من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ونص القرار على أن أغانيهم تتعارض مع القيم والأخلاق، ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعاير الموسيقية المعروفة‪.
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