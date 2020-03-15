عن أزمة كورونا.. ليدي جاجا: "تواصلت مع الرب وقال سنبقى بخير"

وكتبت ليدي جاجا، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام": "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات".

وأضافت: "ـتمنى أن أقابل والديّ وجدتي ولكن لا أريد أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به".

وتابعت: "ـحبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقال إننا سنكون بخير".