Advertisements
عن أزمة كورونا.. ليدي جاجا: "تواصلت مع الرب وقال سنبقى بخير"
الأحد 15/مارس/2020 - 11:11 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
قررت النجمة العالمية ليدي جاجا، عزل نفسها بالمنزل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، موجهة رسالة طمآنة لجمهورها مؤكدة أنه ستم تخطي تلك الأزمة وستكون الأمور بخير.
وكتبت ليدي جاجا، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام": "تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات".
وأضافت: "ـتمنى أن أقابل والديّ وجدتي ولكن لا أريد أن أنقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به".
وتابعت: "ـحبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقال إننا سنكون بخير".
Advertisements