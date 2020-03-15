بسبب كورونا.. جامعة حلوان تخلي المدينة الجامعية من الطلاب

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل الآن على إخلاء المدينة الطلابية بالجامعة، مؤكدًا أن أهالي الطلاب حضروا صباح اليوم لمقر المدينة لحمل متعلقات الطلاب المتواجدة بالمدينة ونقلها إلى منازلهم.





وأكد نجم في تصريحات صحفيه: أنه اتخذ قرارا بتخفيض رسوم السكن في مدينة الطلاب بجامعة حلوان بقيمة نصف شهر، خاصة أن هذه الرسوم تحصل مقابل المبيت والطعام والطلاب لن يتلقوا تلك الخدمات في فترة تعليق الدراسة، موضحا: أنه حال قيام الطلاب بدفع الرسوم سيتم خصم مقابل نصف شهر بداية من الشهر المقبل.





وتابع، أنه سيتم العمل على تعقيم المدينة الجامعية وكذلك منشآت الجامعة ضد فيروس كورونا، فور الانتهاء من عملية الإخلاء.



