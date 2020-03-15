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بسبب كورونا.. جامعة حلوان تخلي المدينة الجامعية من الطلاب

الأحد 15/مارس/2020 - 11:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل الآن على إخلاء المدينة الطلابية بالجامعة، مؤكدًا أن أهالي الطلاب حضروا صباح اليوم لمقر المدينة لحمل متعلقات الطلاب المتواجدة بالمدينة ونقلها إلى منازلهم.

وأكد نجم في تصريحات صحفيه: أنه اتخذ قرارا بتخفيض رسوم السكن في مدينة الطلاب بجامعة حلوان بقيمة نصف شهر، خاصة أن هذه الرسوم تحصل مقابل المبيت والطعام والطلاب لن يتلقوا تلك الخدمات في فترة تعليق الدراسة، موضحا: أنه حال قيام الطلاب بدفع الرسوم سيتم خصم مقابل نصف شهر بداية من الشهر المقبل.

وتابع، أنه سيتم العمل على تعقيم المدينة الجامعية وكذلك منشآت الجامعة ضد فيروس كورونا، فور الانتهاء من عملية الإخلاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، موضحًا: نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وأوضح: نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.

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