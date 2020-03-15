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هل تنبأت هند صبري بأزمة فيروس كورونا منذ 5 أشهر؟

الأحد 15/مارس/2020 - 11:11 ص
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هند صبري
هند صبري
لمياء علي
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شاركت الفنانة هند صبري متابعيها مقطع فيديو قديم لها كانت قد قامت بتصويره منذ 5 شهور، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند في هذا الفيديو وهي تتحدث عن مخاوفها من غضب الطبيعة وتغييرات المناخ المفاجئة والغير متوقعة، وذكرت هند متابعيها بكل ماتحدثت عنه في هذا الفيديو وخاصة بعد ظهور فيروس كورونا في الفترة الحالية.

وعلقت هند صبري على الفيديو وقالت: لما عملنا البروجكت من 5شهور سألني أحمد هيمن وريم أسامة عن أكبر مخاوفي من الغد وجاوبت بكل ثقة: التغيير المناخي وعدم قدرتنا على التعامل مع غضب الطبيعة.

وتابعت قائلة: أعتقد اليوم بعد ظروف مناخية قاسية عدينا بيها كل الناس اقتنعت مثلي بحقيقة التغييرات التي يشهدها الكوكب، لا تزال لدينا خيارات لغد أفضل.

جدير بالذكر أن هند صبري كانت قد أعلنت تعهدها مطلع العام الجاري أمام متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي بتخصيص كل وقتها في العام 2020 لمكافحة مشاكل تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تقع في الوطن العربي.

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