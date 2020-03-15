البورصة تطالب شركات السمسرة التداول في مقرها بوسط البلد

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طالبت البورصة المصرية كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية الإلتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها لحين ورود إشعار أخر، واللجوء فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقاً بطلب مبيناً به العوائق التي حالت دون ذلك ، ويأتي هذا القرار بنا ءً على سياسة الدولة في مكافحه إنتشار فيروس كورونا.





وفي سياق أخر ، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي السير في إجراءات زيادة رأسمال لـ 5 شركات

وأوضحت البورصة المصرية ، أن الشركات هم بنك كريدي اجريكول و اودن وشركة ام ام جروب و بنك قناة السويس وشركة المصريين للاسكان.











