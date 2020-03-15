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البورصة تطالب شركات السمسرة التداول في مقرها بوسط البلد

الأحد 15/مارس/2020 - 11:02 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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طالبت البورصة المصرية  كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية الإلتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد من داخل مقراتها لحين ورود إشعار أخر، واللجوء فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقاً بطلب مبيناً به العوائق التي حالت دون ذلك ، ويأتي هذا القرار بناءً على سياسة الدولة في مكافحه إنتشار فيروس كورونا.

وفي سياق أخر ، وافقت الهيئة العامة للرقابة  المالية علي السير في إجراءات زيادة رأسمال لـ 5 شركات
وأوضحت البورصة المصرية ، أن  الشركات هم بنك كريدي اجريكول واودن وشركة ام ام جروب وبنك قناة السويس وشركة المصريين للاسكان.



وإستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع، علي هبوط  جماعى حاد  لكل المؤشرات،مضغوطة  بهبوط البورصات العالمية ،بعد انتشار فيروس كورونا.

 وخسر رأس المال السوقى بقيمة 32.4 مليار جنيه في تلك الأثناء الي 567.5 مليار جنيه.
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