أول انسحاب رسمي بسبب فيروس كورونا

انسحب ريفر بليت من مباراته أمام توكومان، في افتتاحية بطولة كأس الدوري الأرجنتيني، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع توقيع عقوبة عليه من قبل المحكمة التأديبية بعد اتخاذه هذا القرار الأحادي الجانب.





حضر طاقم التحكيم لملعب مونومنتال، ليكتشف أن الملعب كان مغلقاً.





وعلى الرغم من قرار الحكومة الذي سمح بخوض الجولة الافتتاحية من هذه البطولة دون جمهور، إلا أن نادي "المليونيرات" أوقف جميع نشاطاته الرياضية كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.





ومن المتوقع أن تخصم نقاط المباراة مع الفريق الذي يقوده المدرب مارسيلو غاياردو، وذلك لأن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو مسؤولي كأس الدوري، كانا قد قررا مسبقاً خوض هذه الجولة دون جمهور.



