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أردوغان يكمم الأفواه للتغطية على خسائره في ليبيا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:06 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى التعتيم على تدخله المباشر في ليبيا برداء من الغموض، وتكميم الأفواه للتغطية على خسائره هناك، ما جعله في صراع مع وسائل الإعلام في بلاده.

                                                          

وكشفت مصادر مطلعة، أن أردوغان رفض الكشف عن طبيعة الخسائر التي تتكبدها قواته، وجحافل المرتزقة التي نقلها إلى غرب ليبيا، خشية أن يثير ذلك غضب الشارع التركي، ويفضح حقيقة الفشل الذريع الذي يواجهه مشروعه داخل الأراضي الليبية.

 

واعتقلت السلطات التركية، ثلاثة صحفيين قد يواجهون عقوبة السجن 9 سنوات، بعد الكشف عن مقتل ضابط تركي في طرابلس خلال عملية نفذها الجيش الوطني الليبي، وهو ما أثار ردود فعل منددة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان في تركيا.

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يكمم الافواة ليبيا تركيا أردوغان

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