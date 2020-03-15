يوفنتوس يتعرض لأزمة كبيرة بسبب "كورونا"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الخسائر المبدئية لفريق يوفنتوس الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية تعليق النشاط الرياضي في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "يوفنتوس قد يخسر ما يقرب من 110 ملايين يورو بسبب توقف كرة القدم".

وتابع: "45 مليون يورو من المبلغ سيتم فقده من خلال حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري ودوري الأبطال، و 40 مليون يورو أخرى متعلقة بإيرادات الرعاية".

واختتم الموقع الإيطالي: "قد يخسر البيانكونيري حوالي 20 مليون يورو أيضًا من مبيعات التذاكر الفائتة".