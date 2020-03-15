تعددت خسائر ناديي الأهلي والزمالك بعد تجميد النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

- تأثر الأهلي والزمالك فنيًا في ظل توقف الدوري قبل خوض معمعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- عدم دخول المصابين في مرحلة المباريات وحساسيتها

- حالة من الإحباط طالت اللاعبين لتجميد الدوري

- تأخر إنهاء الدوري المصري وحالة الإجهاد التي قد تضرب الموسم الجديد

- خسائر مادية من البث الفضائي والتسويق الرياضي والقيمة المادية للأندية