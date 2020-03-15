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خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:02 ص
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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تعددت خسائر ناديي الأهلي والزمالك بعد تجميد النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

 

- تأثر الأهلي والزمالك فنيًا في ظل توقف الدوري قبل خوض معمعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

- عدم دخول المصابين في مرحلة المباريات وحساسيتها

 

- حالة من الإحباط طالت اللاعبين لتجميد الدوري

 

- تأخر إنهاء الدوري المصري وحالة الإجهاد التي قد تضرب الموسم الجديد

 

- خسائر مادية من البث الفضائي والتسويق الرياضي والقيمة المادية للأندية

 

 

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