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خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 11:02 ص
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الفجر الرياضي
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تعددت خسائر ناديي الأهلي والزمالك بعد تجميد النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
خسائر الأهلي والزمالك من فيروس
كورونا
- تأثر الأهلي والزمالك فنيًا في
ظل توقف الدوري قبل خوض معمعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
- عدم دخول المصابين في مرحلة
المباريات وحساسيتها
- حالة من الإحباط طالت اللاعبين
لتجميد الدوري
- تأخر إنهاء الدوري المصري وحالة
الإجهاد التي قد تضرب الموسم الجديد
- خسائر مادية من البث الفضائي والتسويق
الرياضي والقيمة المادية للأندية
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