إقبال كبير في انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع في انتخابات المحامين بلجان البحر الأحمر، تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم تحت إشراف النيابة الإدارية.





وتجرى الانتخابات بالبحر الأحمر في عدد 4 لجان خاصة بصناديق الاقتراع على منصب النقيب، ومجلس النقابة العامة والإدارة القانونية، التي شهدت إقبالا كثيفا من محامين البحر الأحمر منذ بدء الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم، ويبلغ من لهم حق التصويت 1156 محامي من أعضاء نقابة المحامين بالبحر الأحمر.





وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات: أن العضو من له حق التصويت الذي مدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي.





وتشهد انتخابات نقابة المحامين على مستوى الجمهورية منافسة قوية بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.





كان مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيكون هناك 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات في انتخابات النقابة، المقرر عقدها الأحد الموافق 15 مارس، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، مضيفًا أن النقابات الفرعية مقسمة إلى لجان فرعية.

وأضاف سخي، في تصريحات صحفية سابقة: أن النقابة العامة بشارع رمسيس سيكون بها 10 لجان، مؤكدًا أن النقابة أخطرت مديريات الصحة بكافة المحافظات بأماكن التصويت لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موضحًا أنه تم إخطار مديريات الأمن بالمحافظات أيضًا.



