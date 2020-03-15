تركيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 6 حالات

سجلت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأحد، سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن عاد من الخارج الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، قالت الصحة التركية، إن نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.

واتحذت السلطات التركية، سلسلة قرارات أصدرتها الحكومة للحد من انتشار الوباء العالمي، منها منح موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين عطلة إدارية لمدة 12 يوماً اعتباراً من الإثنين.

واعتبرت السلطات التركية، أن كافة الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يومًا.

وكانت تركيا أعلنت حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها، وهي ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والنرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والنمسا، والسويد وهولندا، ابتداء من أمس السبت حتى 17 أبريل (نيسان).