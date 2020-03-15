كريم محمود عبد العزيز مريض نفسي في فيلم "موسى"

تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز على بطولة فيلم "موسى"، ويجسد خلال الأحداث دور طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة، لكنه يعاني من مرض نفسي،بسبب تعرضه للظلم من بعض الأشخاص،فيدفعه ذلك إلى تصميم إنسان آلي للانتقام من الذين ظلموه، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.





يشار أن فيلم"موسى" بطولة إياد نصار، سارة الشامي، أحمد مالك كاظم نبيل،أحمد حاتم،عمر الشناوي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن ومن المقرر أن يتم استئناف التصوير بعد شهر رمضان، وكان الفيلم قد توقف تصويره بسبب انشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الإختيار".



ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم "اطلعولي برة" الذي تم عرضه في السينمات عام 2018،والفيلم شارك في بطولته كل من خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أشرف عبد الباقي،ملك قورة، وهو من إخراج

وائل إحسان ، وتأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود.



والجدير بالذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز خاض الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"هوجان"، "شقة فيصل"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا، وهما من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.