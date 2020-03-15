بعد تأجيل الدراسة.. جيهان خليل تتطوع لحل أزمة التعليم في مصر والمغرب



وأضافت: "بخصوص تعليق الدراسة في كل من المغرب و مصر كإجراء احترازي أولا : انا جاهزة لأي حملة للتطوع سواء في المغرب او مصر ولو كان في المستطاع في كل مكان . ممكن إعطاء دروس عن بعد عن طريق الانترنت للطلبة . و انا جاهزة للمساعدة في ذلك".



وتابعت: "اقترح إنشاء ابليكيشن نحدد فيها ساعات محدده للتواصل مع الطلبة في المنازل بشكل جماعي في مجموعات . كل حسب تخصصه سيمر كل شيء بسلام هذا يقيني نحن رهن إشارة بلادنا.





فاجأت الفنانة المغربية جيهان خليل متابعيها باقتراحها لتقديم يد العون للطلاب في مصر والمغرب باعطائهم دروسًا مجانية عبر شبكة الإنترنت ولاسيما بعد قرار تأجيل الدراسة وتعليقها لمواجهة فيروس كورونا.ويبدوا أن الفنانة شعرت بمسؤوليتها كفنانة في نشر الوعي والمساهمة في حل الأزمة والحد من انتشارها، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: لا داعي للقلق او الذعر بالعكس انا فرحة للقيام باجراءات احترازية خوفا على شعوبنا فلنتعامل مع الوضع بقوة إرادة و طاقة إيجابية.