برشلونة يطالب بتتويجه بطلا للدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم تعليق الليجا في جولتيها المقبلتين ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص حول العالم.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها اليوم: "إذا تم إلغاء البطولة بشكل دائم, فسيطلب نادي برشلونة إعلانه بطلاً".

وتابعت: "يقول برشلونة إنه كان بطل الشتاء وهو المتصدر حالياً بعد أن تم لعب 70٪ من البطولة لذا فإنه في حال تم إلغاء المسابقة فمن العدل أن يتوج باللقب".

ويحتل برشلونة صدارة الليجا حاليا بعد مرور 27 جولة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.