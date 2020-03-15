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جهاز مدينة بدر: بيع 18 محلاً تجاريا وصيدلية بقيمة 25 مليون جنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 18 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تراوحت بين 11.38م٢ و 42.20م2، فى مزاد علنى بقيمة استثمارية بلغت نحو 25 مليون جنيه.‬
 
‫وأوضح المهندس عمار مندور، أن سعر بيع المتر المسطح فى أحد المحال بنشاط "بقالة" وصل إلى 90  ألف جنيه، بإجمالى قيمة مليونين  و214 ألف جنيه للمحل، بينما وصل سعر بيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 86 ألف جنيه  للمتر، بإجمالى 3 ملايين و 629 ألف جنيه.‬
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‫وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال المباعة بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى، مناطق  الياسمين والنرجس ومركز خدمات النرجس، بأنشطة تنوعت بين ( سوبر ماركت – بقالة – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات –  هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضار وفاكهة – لوازم معمار -  صيدلية – مكتبة – عطارة)، وذلك سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.‬
 
‫وكان قد افتتح اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، نقطة شرطة الإسكان الاقتصادى (صبحى حسين)  بمدينة بدر التابعة لقسم شرطة مدينة بدر، وذلك وسط حضور عدد من القيادات الأمنية ومسئولى جهاز مدينة بدر.  ‬
 
‫وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن نقطة الشرطة مقامة على مساحة (ألفى م2)، ومكونة من دور مسطح، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالأثاث، وتجهيز المكاتب الإدارية بها.‬
 
وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم إنشاء النقطة لخدمة قاطنى منطقة الإسكان الاقتصادى والمنطقة الصناعية والأحياء المجاورة لها أمنياً، بجانب دورها فى حفظ الأمن، كما تم تزويدها بأحدث التقنيات الأمنية.‬
 
‫وذكر المهندس عمار مندور، أن مديرية أمن القاهرة دعمت نقطة الشرطة بمجموعة مكونة من ضابط وأمناء وأفراد شرطة، لتوفير الخدمات الأمنية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، والمواطنين بالأحياء المجاورة لها، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة من أجل سلامة المواطنين، والقضاء على الجريمة بجميع أشكالها.‬
 
‫من جانبهم قدَّم أهالى المنطقة الذين حضروا الافتتاح، الشكر للِّواء  أشرف الجندى، والمهندس عمار مندور، على ما يولونه من اهتمام بالغ بسكان الحى باعتباره الأولى بالرعاية الأمنية والاهتمام ضمن خطة الدولة فى هذا الشأن.‬
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مدينة بدر الاقتصاد الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مصر اليوم

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