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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتقييم إجراءات مواجهة الطقس السيء
الأحد 15/مارس/2020 - 10:56 ص
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الفجر
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لتقييم الإجراءات الحكومية كافة، فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطقس السيء الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
ويهدف الاجتماع إلى التعرف على كل المعوقات التي واجهتها بعض الجهات الحكومية في أثناء الأزمة، وذلك لتجنبها في الفترات المقبلة أو في أي مواقف مشابهة.
وكانت مصر تعرضت لموجه من الطقس السيء وتعرضت بعض المحافظات إلى سيول حيث وصل كمية الأمطار إلى 500 مليون قدم مكعب من المياه.
وناشد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الإرشادات التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك تقليل الخروج لحمايتهم.
ولفت رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الإجراءات التي اتخذت لإقامة الصلوات في المساجد والتي اتخذها وزير الأوقاف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الكنائس؛ من أجل منع انتشار هذا المرض.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.
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