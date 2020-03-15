إيناس عز الدين: "أنا محبوسة في المغرب مش عارفة أرجع مصر"





وسرعان ما تدخل السفير المصري بالمغرب، لتسهيل عملية سفرها للمغرب حيث وجهت الشكر له عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" قائلة: "اولا شكراً سعادة سفير مصر بالمغرب اشرف ابراهيم على موقفك حقيقي موقف مشرف فوق الوصف".





وتابعت: "ثانياً شكراً كابتن محمد الشامي لاعب النادي الاسماعيلي على ذوقه وحسن اخلاقه وشكراً صديقي العزيز محمد علام".





أعلنت الفنانة إيناس عز الدين، عن استياؤها من احتجازها بمطار مراكش، بسبب إلغاء جميع رحلات الطيران.

وأضافت: "ثانياً كل الناس اللي كلموني وبعتولي سواء من مصر او من المغرب او من كل مكان انتوا على راسي من فوق انا خايفة انسى حد من كتر الناس اللي عرفوني ان الدنيا لسه بخير".



