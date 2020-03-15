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الصرف: لا يمكن تنفيذ مشروعات لمواجهة الأمطار إلا في هذه الحالة

الأحد 15/مارس/2020 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم الدفع بنحو 120 معدة لشفط مياه الأمطار التي تساقطت على القاهرة فقط، خلال أزمة موجة الطقس السيىء.

وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنه تم توفير سيارات مياه شرب للمناطق المتضررة، مؤكدا أن الشركة بجميع معداتها كانت متواجدة خلال موجة الطقس السيىء لخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن غرفة العمليات بالشركة تتلقى كافة البلاغات سواء من مواطنين أو من الأجهزة الأخرى، ويتم التعامل معها، موضحا أن تركيزهم كان ينصب أولا على الشوارع الرئيسية ثم المناطق فالأحياء.

وتابع "حسن"، أنهم لا يمكنهم تنفيذ مشروعات خصيصا لمواجهة مياه الأمطار إلا إذا أكدت هيئة الأرصاد أن هذه الموجة ستتكرر بصفة مستمرة، ولكنهم ينفذون مشروعات توسعة الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار في حدود الوضع الطبيعي.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

الأمطار استيعاب مياه الامطار أزمة الطقس أخبار مصر

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