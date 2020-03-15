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على أنغام بنت الجيران.. بلقيس فتحي ترقص وتغني وتثير الجدل

الأحد 15/مارس/2020 - 10:49 ص
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بلقيس
بلقيس
لمياء علي
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أثارت الفنانة بلقيس فتحي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تداول روادها مقاطع فيديو لها من داخل إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها قريبًا.

وظهرت بلقيس فتحي خلال الفيديوهات وهي تغني أغنية بنت الجيران لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وقدمتها بشكل رومانسي وباحساس كبير وتفاعل معها الحضور بشكل لافت.

كما انتشرت بعض المقاطع الأخرى لها وهي ترقص داخل حفل الزفاف ومندمجة مع نغمات الأغنية التي تقدمها للحضور.

جدير بالذكر أن بلقيس كانت قد خطفت الأنظار خلال هذا الحفل بفستان طويل باللون الذهبي ومجوهرات تلائمت مع الإطلالة ونسقت مكياج كشف عن جمال ملامحها.

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