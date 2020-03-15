خطة مصر الشاملة لمكافحة كورونا.. محظورات ومليارات وكشف مبكر

في الساعات الأخيرة، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات ضمن خطتها لمكافحة فيروس كورونا المنتشر في عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أدى إلى وفاة الكثير من الأشخاص في مختلف الدول.





تعليق الدراسة

البداية كانت من مؤسسة الرئاسة، عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.





وذكر السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

إغلاق ٩٠ مركز دروس خصوصية استكمالا لهذا لقرار، شنت قوات الأمن في عدد من محافظات الجمهورية، حملات لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بعد ساعات من إعلان الدولة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لمنع تفشي وباء كورونا، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٩٠ مركز في يوم واحد وتشميعها.

100 مليار جنيه لتمويل الخطة لم تبخل الحكومة بالأموال على تطبيق تلك الخطة، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

الكشف المبكر أمر السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن السيسي أمر بتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.



كانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من السيسي، واصطحبت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد: إن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إهداء مصر ألف جهازا كاشفا لفيروس كورونا المستجد.