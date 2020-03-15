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خطة مصر الشاملة لمكافحة كورونا.. محظورات ومليارات وكشف مبكر
الأحد 15/مارس/2020 - 10:48 ص
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أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات ضمن خطتها لمكافحة فيروس كورونا المنتشر في عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أدى إلى وفاة الكثير من الأشخاص في مختلف الدول.
تعليق الدراسة
البداية كانت من مؤسسة الرئاسة، عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.
وذكر السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.
إغلاق ٩٠ مركز دروس خصوصية
استكمالا لهذا لقرار، شنت قوات الأمن في عدد من محافظات الجمهورية، حملات لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بعد ساعات من إعلان الدولة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لمنع تفشي وباء كورونا، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٩٠ مركز في يوم واحد وتشميعها.
100 مليار جنيه لتمويل الخطة
لم تبخل الحكومة بالأموال على تطبيق تلك الخطة، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
الكشف المبكر
أمر السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن السيسي أمر بتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.
كانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من السيسي، واصطحبت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت زايد: إن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إهداء مصر ألف جهازا كاشفا لفيروس كورونا المستجد.
حظر إقامة العزاء وعقد القران
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.
ودعا وزير الأوقاف إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك، وإنطلاقا من فهمنا لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن.
وأضاف وزير الأوقاف: عليه فإن الوزارة ستعلق من الأحد ١٥ مارس العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد.
خطبة الجمعة.. 15 دقيقة
عن خطبة الجمعة، أوضح وزير الأوقاف، أنه في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال، وعملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني والوطني في الحفاظ على الأرواح، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة.
تعليق الأنشطة الرياضية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، في المراكز والأندية والساحات، جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.
موقع توعوي عن فيروس كورونا
كما دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار موقعا إلكترونيا توعويا عن فيروس الكورونا، تحت مسمى Www.care.gov.eg، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس "طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به"، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم.
ويتضمن الموقع أيضا، باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
وشمل الموقع أيضا، عدد من المعلومات الهامة حول الوقاية من فيروس كورونا، من بينها أن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس خلال 30 ثانية بل يجب تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات، وأنه لا يجب إعادة استخدام الكمامات مرة أخرى وإزالتها دون لمسها من الأمام.
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