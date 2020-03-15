الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي شديد نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية استقرت تماما على مستوى الجمهورية، وانعدمت فرص سقوط الأمطار، وهدأت سرعة الرياح.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تجمعات للمياه في سيناء فقط، نتيجة سقوط الأمطار والسيول، وجاري التعامل معها، موضحة أن الطرق كلها مفتوحة، وحركة الملاحة البحرية بدأت تعود لطبيعتها.





وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مازال باردا ليلا، نافية ما تردد عن تعرض مصر لمنخفض جوي قوي بنهاية الأسبوع، موضحة أننا سنشهد فقط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولن تكون مؤثرة.





وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد - الاثنين - الثلاثاء)، على مختلف أنحاء الجمهورية.





الأحد

ويسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.





الاثنين

يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.





وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف الأنحاء.





الثلاثاء

يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.





وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح ما بين معتدلة إلى نشطة على مختلف المناطق مع وجود شبورة مائية صباحًا.



