Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الأحد 15 مارس 2020.. كيلو الأبيض يبدأ من 28 جنيها

الأحد 15/مارس/2020 - 10:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

واصلت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم الأحد 15-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه للكيلو والبلدي إلى 35 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق 

سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه 
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه 
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه 
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه 
سعر كيلو  الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه 

Advertisements

أخبار تهمك

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعة و 13 دقيقة

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

حقيقة وفاة جيرفينيو بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status