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أسعار الدواجن اليوم الأحد 15 مارس 2020.. كيلو الأبيض يبدأ من 28 جنيها
الأحد 15/مارس/2020 - 10:20 ص
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واصلت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم الأحد 15-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه للكيلو والبلدي إلى 35 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:
أسعار بورصة الدواجن في الأسواق
سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه
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