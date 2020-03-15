برلماني يحذر من شركات تدعي قدرتها على التعقيم ضد كورونا

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ظهرت على صفحات السوشيال ميديا، إعلانات لشركات متخصصة في تعقيم وتنظيف المنازل.





وأضاف النائب، أن تلك الشركات، كانت تعمل في القضاء على الحشرات والقوارض، وسرعان ما حولت جزء من نشاطها لتعقيم المنازل من الفيروس، بدعوى امتلاكها تركيبة مطهرات تستطيع القضاء على الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن شركات التعقيم المنزلي تسعى لاستغلال أزمة ظهور فيروس كورونا في مصر، وذلك من أجل الترويج لسلعتهم الأشبه بالراكدة، ليكسبوا مبالغ كبيرة، في حين كانوا يفعلون ذلك بمبالغ زهيدة مسبقًا، وأنهم يتعمدون الضغط على وتر خوف وقلق بعض المواطنون من الفيروس.





وتابع أنهم في المقابل يقومون بتحصيل مبالغ بشكل مبالغ فيه بادعاء تنظيف البيوت وتطهيرها وتعقيمها بسبب كورونا، وبزعم أنهم ضمن فرق الوقائية، التابعة لوزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الخميس 12 مارس، خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ12 حالة الذي غادروا مستشفى العزل اليوم، بينهم 7 مصريين و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، أمس، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ونوه بأن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.







وفي سياق مغاير، وجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.





وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.





وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".