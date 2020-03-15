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سطو مسلح على منزل نجم توتنهام لسرقة أجهزة كهربائية

الأحد 15/مارس/2020 - 10:15 ص
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فيرتونخين
فيرتونخين
وكالات
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تعرض منزل يان فيرتونخين أحد نجوم توتنهام تعرض مؤخرًا لسطو مسلح من 4 أشخاص.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 4 أشخاص اقتحموا منزل يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، الثلاثاء الماضي، وأرعبوا عائلته الصغيرة.

وأشارت إلى أن فيرتونخين كان رفقة توتنهام لمواجهة لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن المنزل وقت السطو كان يشهد تواجد زوجة فيرتونخين وطفليهما فقط.

واستخدم اللصوص السكاكين والسواطير لإثارة الرعب، بينما نفذت زوجة فيرتونخين كل ما قيل لها من المقتحمين.

وقام اللصوص بتفتيش منزل نجم توتنهام، قبل سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية.

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