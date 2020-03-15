تعقيم ديوان عام المنصورة ومكاتب الموظفين كإجراء احترازي من كورونا

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، إذ قامت إدارة الشئون الإدارية برئاسة حي غرب اليوم الأحد، بشن حملة تطهير وتعقيم شاملة للديوان.





وجاءت المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، تعقيم مبني ديوان عام الحي، لمكافحة الأمراض والأوبئة وكإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث شملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، كما جاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات.





يشار أن محافظة الدقهلية سجلت أول ضحية لفيروس الكورونا والتي تعامل معها فريق الأطباء بكل رعاية، وتم نقلها في عزل كامل من مستشفى صدر المنصورة برفة فريق طبي من المستشفى لمستشفى النجيلة.





واستمرت تضحيات الجيش الأبيض بنقل حالة مصابه من مستشفى بلقاس المركزي في عزل كامل لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

من جانبه، تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وجميع أبناء القطاع الصحي، بالشكر والفخر لكل من وحوش الإسعاف والفريق الطبي بالمنصورة وبلقاس.





جاء ذلك تقديرًا لدورهم البطولي والوطني دون خوف أو تردد في نقل الحالات المصابة من مستشفيات صدر المنصورة وبلقاس المركزي إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية رغم صعوبة الجو وسوء الأحوال الجوية.



