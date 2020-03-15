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تعقيم ديوان عام المنصورة ومكاتب الموظفين كإجراء احترازي من كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 10:17 ص
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محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، إذ قامت إدارة الشئون الإدارية برئاسة حي غرب اليوم الأحد، بشن حملة تطهير وتعقيم شاملة للديوان.
وجاءت المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، تعقيم مبني ديوان عام الحي، لمكافحة الأمراض والأوبئة وكإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث شملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، كما جاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات.
يشار أن محافظة الدقهلية سجلت أول ضحية لفيروس الكورونا والتي تعامل معها فريق الأطباء بكل رعاية، وتم نقلها في عزل كامل من مستشفى صدر المنصورة برفة فريق طبي من المستشفى لمستشفى النجيلة.
واستمرت تضحيات الجيش الأبيض بنقل حالة مصابه من مستشفى بلقاس المركزي في عزل كامل لمستشفى العزل بالإسماعيلية.
من جانبه، تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وجميع أبناء القطاع الصحي، بالشكر والفخر لكل من وحوش الإسعاف والفريق الطبي بالمنصورة وبلقاس.
جاء ذلك تقديرًا لدورهم البطولي والوطني دون خوف أو تردد في نقل الحالات المصابة من مستشفيات صدر المنصورة وبلقاس المركزي إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية رغم صعوبة الجو وسوء الأحوال الجوية.
وأعرب مكي عن أن هؤلاء من الجنود المجهولة التي تعمل في صمت ضمن جيش مصر الأبيض الذي لا يتوانى في أي لحظة عن تلبية نداء الوطن والواجب رغم صعوبة الظروف.
يشار أن الطب الوقائي بمحافظة الدقهليه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة وقام بعمل مسح احترازي كامل بقرية السامحيه الكبرى مركز بلقاس، وذلك لرصد كافة المخالطين للحالة صاحبة الـ60 عاما المتوفاة بفيروس كورونا، التي استقبلها مستشفى صدر المنصورة.
قامت الحملة الوقائية بسحب عينات للأفراد المخالطين للحالة والقيام بإجراءات العزل بالمسكن.،ثم قام فريق التطهير بعمل رش كامل في جميع الأماكن بالقرية.
كما قامت الحملة بعمل ندوات تثقيفية لأبناء القرية وكيفية الوقاية في حالة وجود حالات
يشار أن سيدة تبلغ من العمر ٦٠ عام من ابناء قرية السماحية الكبري التابعة لمركز بلقاس مصابة بالتهاب رئوي حاد واشتبا ه بفيروس كورونا وجاءت نتيجة تحاليل ال بي سي آر إيجابية للفيروس واكدتها المسحة، وتم عزل الحالة بالكامل ونقلها امس لمستشفي بالاسماعلية
واعلنت وزارة الصحة اليوم عن وفاتها
وتضمنت اعمال الحملة القيام بعمل ندوات تثقيفية لأبناء القرية وكيفية الوقاية في حالة وجود حالات إيجابية.
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