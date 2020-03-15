آبل تغلق جميع متاجرها خارج الصين لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت شركة آبل، أمس السبت، أنها ستغلق جميع المتاجر الخاصة بها خارج الصين حتى 27 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.





طلب تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، من العملاء زيارة المتاجر والمواقع عبر الإنترنت للمبيعات والدعم.





وقال كوك، إن الشركة تسمح لجميع العاملين خارج الصين بالعمل عن بُعد إن أمكن.





يذكر أن شركة آبل أعلنت يوم الجمعة الماضي عن فتح جميع متاجر التجزئة الـ 42 في الصين، التي أغلقتها الشركة الشهر الماضي في البلاد بسبب انتشار COVID-19، .



