Advertisements
Advertisements
Advertisements

آبل تغلق جميع متاجرها خارج الصين لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:11 ص
Advertisements
آبل تغلق جميع متاجرها خارج الصين
آبل تغلق جميع متاجرها خارج الصين
Advertisements
أعلنت شركة آبل، أمس السبت، أنها ستغلق جميع المتاجر الخاصة بها خارج الصين حتى 27 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

طلب تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، من العملاء زيارة المتاجر والمواقع عبر الإنترنت للمبيعات والدعم.

وقال كوك، إن الشركة تسمح لجميع العاملين خارج الصين بالعمل عن بُعد إن أمكن.

يذكر أن شركة آبل أعلنت يوم الجمعة الماضي عن فتح جميع متاجر التجزئة الـ 42 في الصين، التي أغلقتها الشركة الشهر الماضي في البلاد بسبب انتشار COVID-19، .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركة آبل تيم كوك الصين ابل تغلق متاجرها

أخبار تهمك

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة وفاة جيرفينيو بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 7 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس ووهان التاجي يقود الشركات إلى تعليق سفر الموظفين وإغلاق المتاجر

"أبل" تغلق فروعها في الصين بسبب كورونا

تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين علي الشركات

فيروس "كورونا" يدفع أبل لغلق جميع متاجرها ومكاتبها في الصين

بعد التراجع الكبير بالإيرادات.. أبل تعيد فتح ما يقرب من نصف متاجرها بالتجزئه بالصين

جوجل تطلب من موظفيها في أمريكا الشمالية العمل من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status