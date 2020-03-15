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ياسمين الخطيب تطمأن جمهورها: "رحل التنين"

الأحد 15/مارس/2020 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن سعادتها بشروق الشمس، وذلك من خلال مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ياسمين، على الصورة قائلة: "رحل التنين وأشرقت الشمس صباح الياسمين القاهرة خواتيم شتاء 2020 سيمر كل مر".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الأعلامية المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر ماشاءالله عليكي" وأضاف آخر"صباح النور والسرور والجمال يا احلى ياسمين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عينيكي حلوين قوي ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب، برنامج "آخر النهار" الذي شارك في تقديمه الاعلامي تامر أمين، ويذاع البرنامج عبر شاشة "النهار"، وتوقفت عن تقديمه بعد ثلاثة أشهر.
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عاصفة التنين بمصر

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