Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالغناء.. ماريا كاري تشارك في حملة للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

شاركت المطربة ماريا كاري في حملة ضد فيروس كورونا، بالغناء على طريقة الراب، عبر فيديو كليب مدته 20 ثانية، بصحبة توأمها موروكو ومونرو "8 سنوات".

وظهرت ماريا "البالغة 49 عاماً" وهي تغني Me and Mariah مع طفليها وهم يغسلون أياديهم على حوض في منزلها، وظهروا في مقطع بثته على تطبيق تيك توك وعلى حسابها عبر تويتر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيه مونرو وموروكو أمهما الغناء، إذ سبق لهما الغناء معها في إحدى الحفلات الموسيقية.

في سياق متصل، تؤكد المطربة اللاتينية أنها تحتفظ بعلاقة ودية مع طليقها ووالد توأمها نجم البوب نيك كانون، مع اتفاق تام على رعاية الطفلين حتى إنهما قضيا الكريسماس الماضي معهما.

الطريف أن ماريا تعتبر النجمة الراحلة مارلين مونرو إحدى أيقوناتها في الحياة، لذلك أطلقت اسمها على ابنتها التوأم.

Advertisements

أخبار تهمك

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 7 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة وفاة جيرفينيو بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status