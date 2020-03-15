بالغناء.. ماريا كاري تشارك في حملة للوقاية من فيروس كورونا

شاركت المطربة ماريا كاري في حملة ضد فيروس كورونا، بالغناء على طريقة الراب، عبر فيديو كليب مدته 20 ثانية، بصحبة توأمها موروكو ومونرو "8 سنوات".

وظهرت ماريا "البالغة 49 عاماً" وهي تغني Me and Mariah مع طفليها وهم يغسلون أياديهم على حوض في منزلها، وظهروا في مقطع بثته على تطبيق تيك توك وعلى حسابها عبر تويتر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيه مونرو وموروكو أمهما الغناء، إذ سبق لهما الغناء معها في إحدى الحفلات الموسيقية.

في سياق متصل، تؤكد المطربة اللاتينية أنها تحتفظ بعلاقة ودية مع طليقها ووالد توأمها نجم البوب نيك كانون، مع اتفاق تام على رعاية الطفلين حتى إنهما قضيا الكريسماس الماضي معهما.

الطريف أن ماريا تعتبر النجمة الراحلة مارلين مونرو إحدى أيقوناتها في الحياة، لذلك أطلقت اسمها على ابنتها التوأم.