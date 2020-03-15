Advertisements
Advertisements
Advertisements

استئناف الدوري المصري من الجولة 21

الأحد 15/مارس/2020 - 10:10 ص
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
Advertisements

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل وتعليق النشاط الرياضي في مصر وإيقاف جميع المسابقات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

 

ويأتي قرار الاتحاد، بناءًا على توصيات عالمية ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء المصرية، بتعليق الأنشطة والتجمعات حفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير.

 

وكان الاتحاد المصري، أعلن في وقت سابق عدم توقف النشاط وإستمرار منافساته مع التوعية للاعبين ببعض الالتزامات، ومنع الحضور الجماهيري داخل الملاعب.

 

وجاء التوقف ليعطل إقامة مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة المؤجلة من الدور الأول، بالإضافة إلى تأجيل مباريات الجولة التاسعة عشر.

 

يأتي قرار تأجيل الدوري بتوصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الإيقاف لمدة 15 يومًا حتى يتم عبور تلك الأزمة.

 

ومن المقرر أن يتم تعطيل الجولتين التاسعة عشر والعشرين من الدوري المصري على أن يعود بداية من الجولة الحادية والعشرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

حقيقة وفاة جيرفينيو بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 7 ساعات

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

منذ أقل من ساعتين

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 11 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

تعرف على أبرز 5 فعاليات تم إلغائها بسبب كورونا

بسبب كورونا.. روما يطالب "الويفا" بإلغاء النشاط الكروي بالكامل

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تأجيل كورونا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل الدوري المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

شركات المحمول تزف بشرى للطلاب بعد تعطيل الدراسة

08:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status