استئناف الدوري المصري من الجولة 21

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل وتعليق النشاط الرياضي في مصر وإيقاف جميع المسابقات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويأتي قرار الاتحاد، بناءًا على توصيات عالمية ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء المصرية، بتعليق الأنشطة والتجمعات حفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير.

وكان الاتحاد المصري، أعلن في وقت سابق عدم توقف النشاط وإستمرار منافساته مع التوعية للاعبين ببعض الالتزامات، ومنع الحضور الجماهيري داخل الملاعب.

وجاء التوقف ليعطل إقامة مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة المؤجلة من الدور الأول، بالإضافة إلى تأجيل مباريات الجولة التاسعة عشر.

يأتي قرار تأجيل الدوري بتوصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يكون الإيقاف لمدة 15 يومًا حتى يتم عبور تلك الأزمة.

ومن المقرر أن يتم تعطيل الجولتين التاسعة عشر والعشرين من الدوري المصري على أن يعود بداية من الجولة الحادية والعشرين.