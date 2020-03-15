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"احنا ملوك اللعبة".. ديوتو جديد يجمع بين عبد الباسط حمودة وأوكا وأورتيجا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:07 ص
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عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة
هبة أحمد
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انتهى الفنان عبد الباسط حمودة من تسجيل ديو غنائي جديد يجمع بينه وبين أوكا وأورتيجا، يحمل عنوان "احنا ملوك اللعبة"، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر يوتيوب والقنوات الفضائية، على طريقة الفيديو كليب .

وفي سياق آخر، يستعد الفنان عبد الباسط حمودة لتقديم الجزء الثاني من أغنية "أنا مش عارفني"،وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنية "الدنيا غابة" مع المدفعجية والمطربة راندا حافظ ، وهى من كلمات إسلام شيندى وإسلام كنكا.


ومن ناحية أخرى، يشارك عبد الباسط حمودة كضيف شرف فى مسلسل"سكر زيادة"، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان، بطولة نادية الجندي،سميحة أيوب،هالة فاخر، نبيلة عبيد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا،نانسي عجرم، هنادي مهنى،خالد أنور، روجينا، بيومي فؤاد،مايان السيد.


كما شارك المطرب عبد الباسط حمودة وياسمين نيازى ووائل الفشني في غناء أغنية فيلم "صندوق الدنيا" للفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوي، والأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع الموسيقى ياسر ماجد،و الفيلم يعرض حاليًا بالسينمات.
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