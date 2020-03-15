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تعرف على وصايا الإفتاء لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
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كشفت دار الافتاء المصرية عن مجموعة من الوصايا لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أثار زعر المواطنين في جميع أنمحاء العالم وأودى بحياة أشخاص كثيرين.

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، 4 نصائح هم:

1- ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

3- شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.

4- على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
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مواجهة فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا دار الافتاء اعراض الكورونا

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