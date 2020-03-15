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خالد الغندور يطالب باعتبار الأهلي بطلا للدوري المصري

الأحد 15/مارس/2020 - 09:42 ص
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خالد الغندور
خالد الغندور
الفجر الرياضي
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طالب الإعلامي خالد الغندور بإلغاء بطولة الدوري المصري واعتبار نادي الأهلي بطلًا لهذا الموسم 2020 بعد انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية أن حياة المواطنين أهم من الدوري المصري مؤكدًا أنه لم يطلب إقامة لقاء فاصل بين الأهلي والزمالك رابع الدوري لتحديد بطل هذه النسخة.

 

وقال الغندور: "ما نسب من تصريحات على لساني غير صحيح لأنه ليس من المنطقي تجاوز المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني خلف الأهلي وبيراميدز صاحب المركز الثالث والمطالبة بمواجهة الزمالك للأهلي".

 

 

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الكلمات المفتاحية

خالد الغندور الزمالك الدوري المصري الاهلي

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